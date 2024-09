L’hub della tecnologia ospita 330 espositori | Qui progettiamo il domani della filiera mondiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dal 24 al 27 settembre torna a Rimini TECNA – How to make it, il Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con ACIMAC (Associazione Costruttori Macchine Attrezzature per la Ceramica). Da oltre 40 anni, Tecna è la manifestazione leaderper le tecnologie di processo, le attrezzature, l’estetica e il design per l’industriaceramica e del laterizio. Il claim "How to make it", che accompagna la fiera dal 2022, intende proprio segnare un nuovo corso per la fiera, che quest’anno raggiunge l’edizione numero 28: l’intento degli organizzatori è quello di creare un hubche ogni due anni racconti il settore, le nuove sfide e i macrotrend non solo del comparto, ma dell’intero settore del machinery e dei beni strumentali.