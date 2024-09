Lazio Castrovilli verso una maglia da titolare contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Seduta di rifinitura per lache domenica andrà a caccia della prima vittoria in trasferta, sul campo della. Come annunciato da Marco Baroni, i biancocelesti dovranno però fare a meno di Castellanos e Gigot; per questo il tecnico starebbe pensando ad alcune soluzioni, con lo sguardo rivolto anche all’esordio in Europa League. Ogni scelta resta ipotetica, ma c’è la sensazione che a centrocampo stia guadagnando posizioni: il centrocampista potrebbe fare il suo esordio da, al fianco di Guendouzi, propriola sua ex squadra. Davanti, visto il forfait del Taty, dovrebbero agire Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra con Dia che farà da supporto all’unica punta, che probabilmente sarà Noslin con Pedro inizialmente in panchina.