Lavagno ipotesi Procura | ha sparato al figlio un colpo in testa e poi si è suicidata

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 21 settembre 2024) Haalunine poi si è. E' questa l'delladi Verona che sta indagando sullaria avvenuta ieri in una villetta di, in provincia di Verona, in cui è morta la 58enne Alessandra Spiazzi è rimasto ferito il15enne, "Al momento - spiega iltore Raffaele Tito - l'indiziaria più accreditata è quella del tentato omicidio del ragazzo compiuto dalla madre che poi si è, la donna da tempo aveva problemi sanitari". Il ragazzo è ancora in gravissime condizioni. Nessuno è stato iscritto nel registro indagati e il padre è stato sentito come testimone".