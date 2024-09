L’Ambrosiana mette in mostra il manoscritto di Beccaria Molto attuale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024) Lapiù azzeccata (e amara) in circolazione è dedicata a un volume incubato in quell’illuminato cenacolo milanese che fu l’Accademia dei Pugni di Pietro e Alessandro Verri e venuto alla luce duecentosessanta anni fa. È il trattato “Dei delitti e delle pene”, scritto dal fine giurista e colto filosofo Cesare(1738-1794), universalmente riconosciuto come uno dei testi più all’avanguardia del pensiero giuridico. Da Milano, ilanalizzava e criticava punto per punto il sistema giudiziario e penale del suo tempo, additando come brutali e barbari i metodi in voga (tortura, esecuzioni pubbliche, uso spropositato della pena di morte). Logica e coerente la sua ricetta: le pene devono essere proporzionate ai reati, la deterrenza non si consegue con la crudeltà ma con la certa applicazione della pena. Sì alla prevenzione, no alla vendetta: una rivoluzione.