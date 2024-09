Incidente di Lido di Camaiore l’investitrice in lacrime | Non vado in giro ad ammazzare la gente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Viareggio, 21 settembre 2024 – Al termine dell’udienza di convalida, il Gip Simone Silvestri ha convalidato l’arresto e ha confermato i domiciliari (senza braccialetto) per Ana Katia Pereira Da Silva, la 44enne brasiliana arrestata dalla polizia stradale per aver causato la morte di due giovani studentesse tedesche dopo aver perso il controllo dell’auto nel tardo pomeriggio di mercoledì a. Un fatto che ha scioccato la Versilia e in particolare la comunitàse che ieri ha rispettato il minuto di silenzio disposto dall’amministrazione comunale.