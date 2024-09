Il Paradiso Delle Signore Enrico Brancaccio | Passato Misterioso Ecco Chi E’ Veramente!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 21 settembre 2024) Il nuovo personaggio diporta con sé misteri e segreti a Il. Scopri la sua vera identità e ilche sta cercando di nascondere. Nella puntata de Il, andata in onda recentemente su Rai 1, è comparso un nuovo personaggio che ha subito catturato l’attenzione:. Il giovane è approdato a Milano e si è subito diretto verso l’atelier dove, dopo una breve discussione con Marta, ha incontrato Armando e Alfredo. Ferraris, convinto dalla raccomandazione di un caro amico carabiniere, ha deciso di offrirgli un periodo di prova come magazziniere. Ma dietro l’apparente tranquillità disi cela un segreto oscuro: “” non è il suo vero cognome., infatti, ha ricevuto una nuova identità grazie al suo amico carabiniere, che gli ha procurato nuovi documenti per proteggere la sua vera identità.