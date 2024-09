Il paese fantasma Rintracciata la persona dispersa a Traversara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Difficile, in queste ore, incontrare qualcuno ache non brandisca un badile o un qualsiasi altro attrezzo utile per togliere il fango che il Lamone ha riversato su strade e case. L’aspetto della frazione di Bagnacavallo, dopo la rottura dell’argine avvenuta giovedì, richiama alla mente le immagini che appartengono al passato recente di Sant’Agata sul Santerno, vittima, lo scorso anno, di un evento simile. Per, la quota delle alluvioni subite in 16 mesi sale a tre. Due a maggio 2023 e l’ultima, quella più pesante, di un paio di giorni fa. Nella giornata di ieri, dopo ore di apprensione, l’allarme diffuso per rintracciare due residenti ritenuti dispersi, è rientrato.