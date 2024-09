Il Ciocco ’91 The MTB Olympus Il ritorno della speciale gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) A volte ritornano. Dopo 33 anni. Nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre nella splendida tenuta del, andrà in scena una manifestazione unica nel suo genere, capace di coniugare il fascinomountain bike pre anni 2000 e il vintage, in una simbiosi perfetta che culminerà con "Il‘91 – The MTB". La manifestazione che riporta in auge le mountain bike antecedenti agli anni 2000 e rimette in sella appassionati delle due ruote "grasse" lungo una parte del percorso del Campionato del Mondo del 1991. Il programma dell’evento è ricco di tanti momenti di intrattenimento che si intervallano alla corsa in bici: si comincia venerdì 11 ottobre con cena di benvenuto per tutti i concorrenti in compagnia di alcuni dei campioniMTB anni ‘90 come Paola Pezzo e Hubert Pallhuber, Giovanna Bonazzi e Bruno Zanch, Martino Fruet.