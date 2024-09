Generazione Fumetto a Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 21 settembre 2024) La casa di produzione e distribuzione Valmyn di Alessandro Tiberio è lieta di annunciare che il nuovo progetto cinematografico– dedicato alla cultura delscritto e diretto da Omar Rashid – sarà presentato in collaborazione con, consulente artistico per il film, durante la prossima edizione della manifestazione, che si terrà dal 30 ottobre al 03 novembre. Sabato 2 novembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Suffragio sarà possibile assistere allo special screening dei primi 30 minuti del documentario in anteprima assoluta e a seguire al panel dedicato all’approfondimento insieme ad alcuni dei fumettisti protagonisti.