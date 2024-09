Fratoianni Avs alla Marcia per la Pace di Assisi | Qui perché è ora di una svolta contro l’orrore della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) “Siamo di nuovo qui adè ora di cambiare passo, basta condelle guerre”. Lo afferma Nicoladell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Santa Maria degli Angeli,Domus Pacis dove è in corso l’assemblea nazionale dei costruttori diche si concluderà nel pomeriggio con lafino ad. “È l’ora che i governi – prosegue il leader di Si – a cominciare dal nostro la smettano con l’ipocrisia e riconoscano finalmente lo Stato di Palestina per dire stop al genocidio in corso a Gaza da 11 mesi. È ora che dicano basta con l’escalation delle armi che ci avvicina ogni giorno di più ad unaglobale sul territorio europeo. Dicano bastacorsa agli armamenti e all’aumento folle delle spese militari – conclude– che distraggono colpevolmente risorse dai bisogni primari delle nostre popolazioni”.