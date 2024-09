Dimarco c’è! In Inter-Milan ora vuole una maglia da titolare – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024)ieri ha svolto l’o lavoro con il gruppo al completo e sarà dunque un giocatore a disposizione di Simone Inzaghi in vista di. Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno italiano adesso scalpita per unada. VALUTAZIONE – Federico, dopo aver saltato la sfida di Champions League contro il Manchester City a causa di un affaticamento muscolare, è finalmente tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nerazzurro. Un ritorno cruciale in vista dell’attesissimo derby dio, in programma domenica 22 settembre. L’esterno è particolarmente motivato a scendere in campo contro i rossoneri, una partita a cui tiene molto per legami personali e sportivi.