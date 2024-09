Coca-Cola festeggia i primi 50 anni della fabbrica di Marcianise

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024)HBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale,i 50dell’aperturadi(CE). Nel 2024, si legge in una nota, sono stati investiti 21 milioni in innovazioni industriali in ambiti quali ammodernamento e sviluppo, salute e sicurezza, efficientamento idrico ed energetico e cirrità degli imballaggi. Miles Karemacher, General Manager diHBC Italia, ricorda “il legame speciale dicon la Campania: è proprio a Napoli che nel 1955 è nata Fanta, una bevanda diventata oggi uno dei brand più conosciuti, venduti e amati in tutto il mondo, prodotta con succo di arance 100% italiane”.