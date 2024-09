Chiude lo storico fioraio Baldesi | Qui da 64 anni e ne sono fiero Al suo posto una gioielleria cinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Prato, 21 settembre 2024 – Lo, in via Pistoiese,rà i battenti il prossimo 31 dicembre. “L’attività finisce per raggiunti limiti di età, eppure il guadagno non mancherebbe. Da 64ininterrottamente sto dietro a questo bancone, ogni giorno. E’ stata la mia vita e ne vadoma ora basta, so che è arrivato il momento di lasciare. Da gennaio 2025 in questo negozio aprirà una”. A dirlo è Robertoconosciutissimo commerciante della città che dopo aver abbellito case, allestito matrimoni, decorato teatri e saloni delle feste con i suoi fiori, andrà in pensione. “La mia famiglia è anche proprietaria del fondo in via Pistoiese e abbiamo deciso di affittarlo a una coppia di cinesi, con cui c’è stato subito accordo”.