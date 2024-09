Buoni Postali Dematerializzati | il vantaggio segreto per non perdere le somme investite e aumentare i guadagni

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 21 settembre 2024) IFruttiferisono perfetti per investire i risparmi in modo sicuro, ma esiste un trucco poco conosciuto per non avere problemi alla scadenza. IFruttiferisi riconfermano, per il 2024, uno degli strumenti più amati dagli italiani per mettere al sicuro i propri risparmi e, contemporaneamente, ottenere una rendita più o meno elevata. A differenza degli altri prodotti finanziari, non sono legati all’andamento del mercato e sono garantiti dallo Stato. IFruttiferisono un ottimo prodotto di investimento (informazioneoggi.it)Questo significa che, al momento del rimborso, i sottoscrittori riceveranno sempre la somma inizialmente investita, incrementata grazie agli interessi maturati. Senza dubbio, inon sono eccessivi (variano comunque in base al prodotto scelto), ma assicurano delleincrementate anche del 3- 4%.