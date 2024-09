Benevento | Campanile di Santa Sofia riconosciuto al Comune Atto siglato in Prefettura

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

con il documento, il convento è stralciato dall'atto di concessione in uso stipulato nel 2009 e retrocesso al demanio. Ieri mattina sottoscritto in Prefettura l'atto con il quale il Ministero dell'Interno – Fondo Edifici di Culto – in persona del Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, ha trasferito la proprietà del convento di San Domenico al Comune di Benevento. A darne notizia una comunicazione della Curia. L'atto, sottoscritto per l'Amministrazione comunale dal Sig. Sindaco, On.le Mario Clemente Mastella, e per l'Arcidiocesi di Benevento dal Vicario Generale, Mons. Francesco Iampietro, definisce la situazione giuridica del sito.