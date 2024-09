Auto si schianta contro un muro | morto un ragazzo di 23 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Un terribile incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre nel Comune di Segni, in provincia di Roma. La vittima è un 23enne bulgaro che ha perso la vita dopo aver perso illlo della suain via Carpinetana Ovest. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'vettura, una Toyota Corolla, si ètail muretto di cemento che divide la carreggiata. Nel tremendo impatto il giovane è stato sbalzato fuori morendo sul colpo. Sul posto poco prima delle 2 sono intervenuti i carabinieri di Colleferro. La salma è stata portata all'obitorio di Tor Vergata.