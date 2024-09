Amica di Ottobre è in edicola! Insieme al magazine un set di 5 pennelli viso occhi e labbra indispensabili per un make up sempre perfetto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 21 settembre 2024)diè indal 21 settembre con un set diindispensabile per un, tutti i giorni. E lo Speciale Accessori La mattina del primo giorno di ufficio, dopo le vacanze, ricevo il seguente messaggino di incoraggiamento: “Buon rientro, che sia demure”. Chi scrive mi conosce bene, e infatti correda il whatsapp con l’emoji ironico della faccina che ride e piange. Come a dire: ecco, dopo un’estate brat – da ragazzacce, definizione lanciata a uso dei social dalla popstar inglese Charli XCX, con corollario di nuance verde acido che non dona quasi a nessuna – ci voleva proprio un’altra parola tormentone. Così, per riprendere – e subito – i contatti con le acrobazie delle tendenze veloci, il volto volubile e capriccioso della Moda, e forse anche il più intrigante. Faccio un rapido conto.