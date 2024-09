Agatha All Along | Easter Eggs dagli episodio 1 e 2

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 21 settembre 2024)All1 e 2All(la nostra recensione) è stato molto atteso, soprattutto dai devoti fan di WandaVision che sono rimasti affamati di magia e mistero sin dal suo debutto nel 2021. Prima che Wanda (Elizabeth Olsen) lasciasse Westview con il Darkhold, intrappolòHarkness (Kathryn Hahn) in un incantesimo, condannandola a rimanere come la vicina impicciona Agnes. Tre anni dopo, l’incantesimo di Wanda supersiste, anche dopo la presunta morte della Scarlet Witch, e una rivale assetata di sangue, Rio Vidal (Aubrey Plaza), la vuole morta. Con l’aiuto di uno sfuggente Teen (Joe Locke), l’unica speranza didi riacquistare i suoi poteri si trova alla fine della Strada delle Streghe. Una congrega formata in modo casuale – Lilia Calderu (Patti LuPone), Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Jennifer Kale (Sasheer Zamata) e Mrs.