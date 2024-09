25 marzo 1867 | nascita di Toscanini Il ricordo di un mito contemporaneo per l’anniversario dei cento anni Quel Maggio dedicato al maestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Per chi ha conosciuto personalmente Arturo, l’immagine di una celebrazione "centenaria" di lui a momenti sorprende; soprattutto perché il grandeè ancora presente in mezzo a noi, non soltanto attraverso ilmeccanico delle sue incisioni discografiche e dei suoi nastri, ma proprio con la sua immagine concreta di uomo: il suo gesto, la sua voce, il suo modo di vestire, e poi il suono diretto certo irripetibile an- che nella più perfetta edizione discografica, la pungenza del suo modo di "suonare l’orchestra".