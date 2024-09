?? Inter-Milan il Pronostico | Derby da GOAL per la Serie A?

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 21 settembre 2024) Ildio infiamma laA! Domenica 22 settembre, alle 20:45,si affrontano in una partita decisiva per entrambe le squadre. Gli esperti analizzano quote e scommesse per un match che promette spettacolo. Chi avrà la meglio? Scopri il nostroe preparati per una serata di grande calcio!vs– 22 settembre 2024, ore 20:45 Ildella Madonnina torna a dominare la scena calcistica italiana! Questa storica sfida vede l’in ottima forma, reduce da un pareggio senza reti contro il Manchester City in Champions League e un 1-1 con il Monza in campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato solidità offensiva con 9 gol nelle prime quattro giornate diA, ma qualche crepa in difesa con 3 reti subite.