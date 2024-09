Volley serie A2 Emma Villas Poker biancoblù nel test match contro Ucla University

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)BRUINS 0 SIENA: Trillini 3, Nevot 4, Bonami, Melato 1, Coser, Patrick, Alpini 17, Nelli 18, Rossi 4, Pellegrini 3, Randazzo, Ceban 5, Cattaneo 6. All. Graziosi: Curci, Garcia 5, Wong 5, Genis 5, Robinson 1, Knight 8, McHenry, Haziz 1, Hersh 2, Decker 2, Edwards 6. All. Speraw SIENA – Perentorio 4-0 di(nella foto coach Graziosi) suBruins, la formazione di college americano allenata da John Speraw, coach della squadra statunitense che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi.in grande forma, al cospetto di una squadra avversaria alla terza amichevole in tre giorni (Brescia martedì, Monza mercoledì); un tour de force però simile anche per Nevot e compagni, impegnati martedì scorso a Macerata e di scena nel fine settimana nel quadrangolare di Alba Adriatica.