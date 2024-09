Traffico Roma del 20-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis e Salaria ti rallenta anche in esterna tra Ardeatina e da una coda peranche sulla tangenziale est tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione code anche tra San Lorenzo e viale Castrense in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico al'agitazione coinvolge le reti Atac Cotral e le linee bus e periferiche gestite daTPL mezzi pubblici Dunque Aris prossime fasce di garanzia dalle 17 alle 20