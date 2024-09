Squid Game 2 | nel teaser speciale Seong Gi-hun va in cerca di vendetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arriveranno il 26 dicembre su Netflix i nuovi episodi di, anticipati da unad alta tensione che rivela i primi dettagli della nuova stagione. La Geeked Week di Netflix ad Atlanta ha rivelato un nuovodella seconda stagione diche rivela i primi dettagli sui nuovi episodi, disponibili sullo streamer a partire dal 26 dicembre. La clip si apre con unGi-hun (Lee Jung-jae), chiaramente teso, che impugna una pistola contro una figura mascherata che si avvicina. Subito dopo l'attenzione si sposta sui nuovi partecipanti che si preparano a iniziare un nuovo gioco che, come posta in palio, ha la vita o la morte. Una voce fuori campo esclama: "Siamo pronti per iniziare il gioco" in coreano, uniche parole