Sequestro da 74 milioni di euro per i fratelli Elkann | perché è scattato il provvedimento della Gdf

(Di venerdì 20 settembre 2024) Undi beni preventivo per 74,8di: lo ha disposto la procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. Ilriguarda iJohn, Lapo e Ginevra, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen. I reati contestati, a quando si apprende, sarebbero frode fiscale e truffa in danno dello Stato. Al centrovicenda - si spiega in una nota firmata dal procuratore capo, Giovanni Bombardieri - l'eredità di Marella Caracciolo (nonna degli) e le "controversie familiari tra Margherita Agnelli ed i suoi figli John, Lapo e Ginevra".