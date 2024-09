Samuel Peron dopo ‘Ballando’ guarda al futuro | Vorrei condurre uno show

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – I numerosissimi fan resteranno delusi.oltre 18 stagioni, lascia la squadra dei maestri di Ballando con le Stelle, il fortunato talent di Milly Carlucci pronto a fare ritorno su Rai Uno. Un addio pianificato da tempo. “Ballando è stata la mia università – racconta –. Mi ha permesso di imparare come ci si muove davanti e dietro le telecamere. Lavorare con Milly, una grandissima professionista, è stato un onore e un’opportunità di crescita senza pari, ma è giunto il momento di dare una svolta alla mia carriera. I ballerini sono come gli atleti e il latte (ride ndr). Hanno una scadenza. Ho dedicato una vita alla danza, ma ora devo pensare al. La mia massima aspirazione sarebbe quella diun programma. Lo avevo già confidato a Milly l’anno scorso quando sono sceso in pista, arrivando secondo, con Simona Ventura”.