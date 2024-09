Rubano prezioso Patek Philippe gioielliere trascinato dall’auto dei rapinatori in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Varese – Rapina in pieno centro all’ora di pranzo a Varese. A finire nel mirino dei malviventi la gioielleria “Tempo al Tempo” in via Del Cairo. L’allarme è scattato intorno alle 12.30. Il bilancio è pesante: due malviventi incon undel valore di diverse migliaia di euro e il ferimento del. Stando a quanto riferito quest’ultimo, mentre inseguiva l'uomo che aveva messo a segno il colpo, si sarebbe aggrappato alla macchina guidata dal complice venendo urtato,e buttato a terra. In base quanto accertato sinora uno dei due malviventi è entrato nel negozio spacciandosi per un normale cliente mentre il complice lo aspettava in auto con il motore acceso facendo contemporaneamente da palo.