Rottamazione quater scade la quinta rata | entro quando si può pagare e come fare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lanza si avvicina: l’ultimo giorno utile per il pagamento delladelladelle cartelle sarà lunedì 23 settembre. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che in caso di versamento non effettuato o eseguito oltre il termine si prevede la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata e quanto pagato fino a quel momento verrà considerato a titolo di acconto sul debito residuo., lanza dellaLanza era originariamente prevista per il 31 luglio, ma è poi stata posticipata al 15 settembre. Considerando, però, i giorni di tolleranza previsti per legge verranno considerati validi i pagamenti arrivatiil 23. I contribuenti in regola con le rate precedenti devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta lanza del 31 luglio 2024.