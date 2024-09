Qui Recanatese Melchiorri è out si torna sul mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal referto della risonanza magnetica, purtroppo, nessuna sorpresa e le risultanze hanno il sapore di una sentenza. Federicoaccusa la rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. D’altronde sperare in un verdetto diverso era utopia: la dinamica dell’infortunio subito a San Benedetto ed i sintomi accusati a botta calda non lasciavano spazio all’immaginazione, specie per chi, sui campi di calcio c’è da una vita. "Un abbraccio fortissimo. Ne hai superate tante, con un coraggio incredibile. Sarai ancora una volta tu a vincere sulla sfortuna", scrive lasui canali social. Già, ma subire una mazzata del genere a 37 anni assomiglia molto ad un colpo di grazia non solo sulla stagione ma sulla stessa carriera di un attaccante che è davvero in grandissimo credito con la fortuna.