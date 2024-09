Palumbo non al meglio Bolzan può scegliere la prossima Fermana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giornata di avvicinamento al match di domenicaper ladi mister Darioche ha svolto la sua seduta di allenamento ancora sul sintetico, ma questa volta del Pelloni di Porto San Giorgio. Una novità per questo gruppo, visto che il fondo sintetico sangiorgese negli ultimi anni è stato in pratica il costante riferimento per gli allenamenti della squadra gialloblù. Un "ritorno al passato" di brevissima durata (probabilmente anche oggi allenamenti in terra sangiorgese) e legato al fatto che l’allerta meteo delle ultime ore ha portato la società a cautelarsi preservando comunque lo stadio. Ma non solo perché il Pelloni assomiglia moltissimo al Don Mauro Bartolini di Monticelli dove tra 48 ore Romizi e compagni saranno protagonisti in campo contro l’Atletico Ascoli.