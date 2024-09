Palermo-Cesena | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi contro i romagnoli che stanno dimostrando di potersela giocare con chiunque.vssi giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero non possono più sbagliare in virtù del campionato di vertice che puntano di disputare. L’inizio è stato particolarmente difficile con le sconfitte contro Brescia e Pisa, ma poi non è mancata la reazione che ha portato la squadra di Dionisi a correre con le vittorie su Cremonese e Juve Stabia e il pari casalingo contro il Cosenza. Non male il cammino fin qì intrapreso dai romagnoli neopromossi che sono partiti bene con i primi due successi in Coppa Italia e quella all’esordio in cadetteria contro la Carrarese.