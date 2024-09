Napoli camminata choc tra puzza e rifiuti a un passo da piazza Plebiscito blindata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polvere messa sotto al tappeto. Cartacce, bottiglie di plastica, piatti e posate,vari: tutto sotto il colonnato di San Francesco di Paola. Così si presentava stamattina il passaggio pedonale. Ma quando hanno spazzato l’ultima volta? Difficile dirlo. A pochi metri c’è invece. A Palazzo Reale è in corso il G7 dei ministri della cultura. Da un lato,mostra al mondo le sue bellezze. Dall’altro, il suo lato oscuro: sporcizia,, trasandatezza. Un’ombra di lerciume in perenne agguato. I due volti di Partenope, faccia a faccia. Con una beffa peggiore: il transito obbligato sotto il colonnato, per andare verso il lungomare. Laè infatti chiusa, per ragioni di sicurezza. A presidiarla ci sono decine di mezzi delle forze dell’ordine. Cittadini e turisti, la ‘gente normale’, sono costretti a passare lì.