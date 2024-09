Morte Schillaci Gravina | Per sempre una leggenda azzurra Bergomi | Un eroe per tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra i tanti presenti a Palermo per l’ultimo saluto a Totoc’era anche Gabriele, presidente della Figc, che ha dichiarato: “Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Totò e alla città di Palermo, che oggi piange uno dei suoi simboli più autentici e più amati.rimarrà perunae lo ricorderemo anche in occasione della prossima gara della Nazionale a Roma, nello stadio che lo ha resodelle ‘Notti Magiche’“. Anche Beppeha voluto spendere delle parole pera margine del funerale: “E’ stato unper, lo voglio ricordare per il suo animo buono. Anche se non ci siamo sentiti per un po’, tra noi c’era un rapporto di amicizia profonda. Il ricordo più bello che ho di lui è il gol con l’Austria, quando esulta girando l’angolo e venendo ad abbracciare la parte dove eravamo noi.