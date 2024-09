Morta anziana travolta da un’auto Era uscita di casa per fare la spesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tragico incidente, ieri mattina, nel comune di Vaiano. A perdere la vita, investita damobile, è stata un’di 87 anni, Piera Bianchi, che al momento del sinistro stradale si trovava a piedi in via Garibaldi di sopra, una traversa della Sr 325, che porta sia alle scuole Bartolini sia verso l’abitato di Schignano. Si tratta di una via stretta, poco trafficata e in pendenza che per un tratto è a senso unico e che l’emergenza per la frana la scorsa primavera era utilizzata come via alternativa per il traffico. Intorno alle 11 di ieri, la 87enne è stata, all’altezza di una curva, dalla Smart guidata da un 70enne di Vaiano che procedeva in direzione della 325 e che non l’ha vista. Anche la donna investita era residente a Vaiano, poco distante dal luogo dell’incidente.