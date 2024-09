Marito e moglie trovati morti in casa | non rispondevano al figlio parte dal nord e la terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una doppia tragedia è statanelle scorse ore all’interno di un’abitazione.sono statiindal. Quest’ultimo non riusciva più a contattare telefonicamente i genitori e ha deciso di farsi un lungo viaggio per capire personalmente cosa stesse accadendo. Ha infatti macinato chilometri per raggiungere la dimora e fare ilrinvenimento. Un’immagine che purtroppo non potrà mai dimenticare per tutta la sua vita.sono statidal, che vive in Lombardia. L’uomo aveva compreso che qualcosa non quadrasse e la sua preoccupazione era aumentata di ora in ora. E l’ipotesi peggiore si è verificata, quando ha aperto la porta dell’abitazione dei suoi e li ha rinvenuti privi di vita.