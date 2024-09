Maltempo a Modena territorio ‘fragile’ il prof Orlandini | Sistemi fluviali inadeguati rispetto alle sollecitazioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Quanto accaduto in Romagna ci rimanda, ancora una volta, ai cambiamenti climatici e all’insufficienza – denunciata su più fronti – di azioni concrete, sia a livello globale che locale, per contrastare e prevenire eventi che possono condurre a situazioni di rischio per la popolazione. Anche ala situazione è critica, ma non in emergenza, anche se ogni volta ci troviamo a chiudere ponti di fronte a piene sempre più frequenti. È fondamentale “riflettere”. E l’invito che viene anche dalessor Stefano, docente di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia a Unimore.essore, perché tanto frequentemente le piogge provocanorta e disastri? “In certi punti le precipitazioni nel 2024 sono decisamente più intense di quelle del 2023.