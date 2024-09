’Livio Neri’ al Trofeo Coni Spazio ai giovani talenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La società cestistica cesenate ‘Livioparteciperà alla nona edizione delche si terrà dal 3 al 6 ottobre in Sicilia, a Catania e Palermo. Parteciperanno 37 federazioni (col coinvolgimento dunque anche della Fip) e verranno praticate 7 discipline sportive. "All’interno della rotazione tra le società della regione – spiega Carlo Venturi, presidente della ‘Livio- , quest’anno è stato scelto il nostro club, al quale è stato riconosciuto di rispecchiare i valori del modello della Federbasket. In effetti il nostro obiettivo è quello di impegnarci a crescere bambini e bambine, ragazzi e ragazze pensando non solo alla loro formazione cestistica, ma a 360 gradi: proprio i valori che la Federazione desidera trasmettere".