Il 9 ottobre si torna a parlare dei disagi dei pendolari

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Treni e. E' stato fissato il nuovo incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario – Trenitalia e Rfi – sulle criticità della linea Firenze-Arezzo al quale parteciperanno anche i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino che, da luglio, chiedevano la convocazione del tavolo. Il confronto è in programma mercoledì 9alle 14,30 e si terrà da remoto. Perdurano infatti ie le criticità per iin partenza e in arrivo in Valdarno fra cancellazioni, ritardi e mancanza di comunicazione e i correttivi messi in atto da Rfi sembrano non abbiano prodotto effetti. Per questo i sindaci del Valdarno, negli ultimi mesi, hanno chiesto insistentemente all’assessorato preposto di convocare la riunione urgente.