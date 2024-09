Guerra a Gaza il Wall Street Journal rivela le perplessità dell’amministrazione Biden | Improbabile un cessate il fuoco prima delle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo undici mesi di, la parola pace resta un tabù. Anzi, secondo un articolo delin cui vengono citati diversi funzionario di alto livello della Casa Bianca che hanno richiesto l’anonimato, un accordo diiltra Israele e Hamas non ci saràdella fine del mandato del presidente Joea gennaio., ille: “che si arrivi alilcon HamasUsa” Eppure, stando a quanto riporta il prestigioso giornale statunitense, i negoziati erano a buon punto tanto che da Washington, per giorni, si raccontava che il 90% dell’accordo per garantire la fineostilità e il contestuale rilascio degli ostaggi era stato raggiunto, ma rimanevano solo alcune questioni da sistemare.