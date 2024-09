Funerali di Totò Schillaci a Palermo l' ultimo saluto all’eroe di Italia ' 90 VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cattedrale digremita per, in occasione dei suoi(LE FOTO). In chiesa presenti circa mille persone per dare l'all'ex calciatore e bomber di'90 che è morto il 18 settembre all'età di 59 anni. Nei giorni scorsi era stata allestita la camera ardente allo stadio Renzo Barbera. Monsignor Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale di, durante la cerimonia, ha dedicato un passaggio significativo alla storia di, arrivato da un quartiere difficile fino a diventare capocannoniere ai Mondiali di calcio: "La favola si realizza non attraverso followers e visibilità del momento, ma lavorando in silenzio, con umiltà, credendoci, come ha fatto lui. Un eroe del pallone, un eroe della vita, un eroe del riscatto". "è il volto bello di, diche non molla", ha aggiunto.