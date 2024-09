Ero rientrata in casa da 5 mesi Ho riperso tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Faenza (Ravenna), 20 settembre 2024 – Un incubo che si ripete per la terza volta. Tra gli abitanti di Faenza serpeggia la disperazione. Molti sfollati hanno trovato riparo nei due palazzetti che il Comune ha messo a disposizione. Ed è lì che abbiamo incontrato Silvia Dal Santerno: residente in via Carbone, una delle zone più a rischio di Faenza. La sua storia era stata raccontata nel nostro documentario ’Ho visto il finimondo’. Un anno dopo quel finimondo è tornato. Silvia, cosa sta succedendo? “Che un anno dopo mi ritrovo punto e a capo. Nel 2023 avevo visto un’onda travolgere. Nel giro di pochi minuti la miaera sott’acqua e mi ero riparata nel solaio coi miei gatti fin quando sono arrivati i soccorritori. Quest’anno, avendo già vissuto questo scenario, ho lasciato lasubito”.