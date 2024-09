Crosetto vede ambasciatore Usa Markell colloquio su M O Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 set. (askanews) – Il ministro della Difesa Guidoha ricevuto Jack, l’degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana. “Tra Italia e Stati Uniti unità di vedute e approccio comune su stabilità e sicurezza internazionale” rende noto il ministero della Difesa in un tweet. “Proficuo e cordialesu diverse tematiche tra cui la crisi in Medio Oriente, il conflitto in, l’attuale situazione in Africa e il prossimo G7 Difesa” a Napoli.ha ricoperto vari incarichi di peso prima di diventarein Italia e San Marino. È stato anche per due mandati governatore del Delaware dal 2009 al 2017, presidente sia della National Governors Association che della Democratic Governors Association, nonché presidente del Council of State Governments.