Corso di autodifesa | ex poliziotto insegna le tecniche del Krav per sentirsi più sicure

(Di venerdì 20 settembre 2024) Perugia, 20 settembre 2024 - Donne più: arriva ildi(c'è tempo fino alle 12 del 18 ottobre per iscriversi). L'iniziativa è promossa dal Centro per le Pari Opportunità della Regione, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Obiettivo: fornire strumenti pratici e comportamentali utili per affrontare situazioni di pericolo e potenziare la fiducia in sé stesse. Ilè rivolto a un massimo di 150 donne residenti o domiciliate nella Regione Umbria, con un’età minima di 18 anni. Sarà obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per poter partecipare. Ilsi tiene a Perugia e Terni e sarà strutturato in più edizioni, a partire da novembre. Ogni edizione delavrà una durata di 8 ore, suddivise in 4 incontri di 2 ore ciascuno.