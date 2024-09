Chiude night club a luci rosse di Roma arrestato il gestore per sfruttamento della prostituzione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Chiuso storiconel Centro Storico di: l’attività era un ritrovo per rintracciare escort Un giro dimascherato daè stato scoperto nel cuore di, a pochi passi da Fontana di Trevi. La polizia e la guardia di finanza hanno chiuso uno storico, in via dell’Umiltà, dove si svolgevano spettacoli privati e prestazioni sessuali a pagamento. Le ragazze, perlopiù straniere, erano reclutate tramite annunci e passaparola, e costrette a cedere parte dei loro guadagni ai gestori del locale. Il tariffario variava in base alla durata dell’incontro, arrivando fino a 300 euro per un rapporto sessuale completo. Le indagini sulcon le prostitute aCome spiega l’approfondimento de Il Messaggero, il gestire il giro di, secondo gli inquirenti, era A.D.S., un imprenditore 56enne con un lungo passato nel settore.