Calcio femminile C Jesina Aurora alla prova del nove | Sudtirol al Carotti per confermarsi grandi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo l’ottimo inizio di stagione, con 4 punti nelle prime 2 partite, arriva a Jesi una dellefavoritevittoria finale. Il mister delle leoncelle Casaccia ci parla delle avversarie e del segreto di questa partenza sprint JESI, 20 settembre 2024 – È il momento della verità per la, che dopo una grande partenza nelle prime due di campionato, con un sonoro 4-0 al Ravenna Women e un pareggio a reti bianche in casa del Real Vicenza, è chiamataprima grande sfida di questa stagione. Alarriva infatti il, arrivato terzo nello scorso campionato e tra lefavorite per questa stagione. Le bolzanesi hanno infatti trionfato in casaprima giornata proprio contro il Real Vicenza per 3-1, dandodella loro forza a tutte le altre squadre del campionato.