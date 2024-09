Cacciatori in estinzione | 26mila doppiette perse in 12 anni Ma così si abbandona un presidio del territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Più diin meno in dodici, un calo di oltre 2mila tesserini fra quelli rilasciati annualmente da Regione Lombardia. A soffrire di più la riduzione deisono le province dove, storicamente e culturalmente, l’attività venatoria è più radicata, a partire da Brescia che, secondo i dati provinciali pubblicati da Caccia&Dintorni (con nota polemica verso il ‘malgoverno-caccia in Lombardia), ha perso quasi 10mila(ne restano poco meno di 18.400), seguita da Bergamo (-3.406); stabile Sondrio (-64). “Dove c’è un ambiente che è rimasto integro, non compromesso dall’attività agricola intensiva, dove non ci sono forme di caccia che sono prese di mira dalla normativa, come le piccole specie migratorie, ihanno avuto un calo inferiore – è il commento di Marco Bruni, presidente Federcaccia Lombardia –.