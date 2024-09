Arriva in ritardo alle nozze della sua migliore amica e resta in auto per non disturbare | la reazione della sposa è da applausi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quello del matrimonio rientra tra i giorni più importanti nella vita di una coppia. Attenzione massima, quindi, a qualsiasi dettaglio che possa rischiare di compremettere la serenità dei molti invitati. Basta, però, che uno di loro commetta un errore e il matrimonio è rovinato. Avrà pensato più o meno la stessa cosa una ragazza, che èta in, insieme a suo marito, al matrimoniosua. E, per nonla cerimonia appena cominciata, ha deciso di assistere dall’allo scambio delle fedi. “Grandissimo fallimento al matrimonio – scrive la donna nel video pubblicato su TikTok -. Sonota con 10 minuti die ho assistito dalla macchina”. La ragazza, infatti, ha ripreso tutta la cerimonia con il suo telefonino, salvo poi inquadrare se stessa e suo marito seduti in macchina.