Anche a Firenze pesa la crisi del sistema moda

(Di venerdì 20 settembre 2024)– Ladellacolpisce duro. Lo dicono i dati della locale Camera di Commercio su un comparto che esprime più del 9% delle 116mila imprese complessivamente attive nell’area, il 40% dell’export totale metropolitano, il 24% degli addetti dellaa livello nazionale e 15,1 miliardi di ricavi. L’ultimo report dell’Ufficio studi della Camera di commercio certifica le difficoltà del settore, pur in un quadro di generale miglioramento del trend economico. Nella prima parte del 2024, l’export fiorentino dellasi è attestato a 3.9 miliardi, contro i 4.7 di un anno fa e i 4,5 del 2019. In contrazionele importazioni: 726 milioni quest’anno, 916 nel 2023, 889 nel 2019. La frenata è stata particolarmente brusca per la pelletteria: 2,5 miliardi l’export a giugno scorso, rispetto ai 3.2 miliardi del 2023 e del 2019.