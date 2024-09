Zanetti torna in campo | calcio a 8 e maglia… Dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Javierine lo fa nela otto. La notizia la rilancia Sky Sport, che sottolinea come il vicepresidente nerazzurro giocherà con la magliaCluba 8. RITORNO IN– Dopo il suo addio dalgiocato nel 2014, Javier– a distanza di dieci anni –in. E lo fa non più, chiaramente, nela 11, bensì nela 8. Seguendo le orme di quanto fatto da altri ex calciatori, fra cui anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il vicepresidente nerazzurro potrà anche vestire nuovamente i colori, dal momento che disputerà la prossima stagione del massimo campionato di categoria con la magliaCluba 8, con sede a Castel Gandolfo.