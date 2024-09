Vuitton Cup Luna Rossa batte American Magic e va in finale

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) –Prada Pirelli ha risolto i problemi strutturali accusati ieri, ha battutoed è volata, col vento in poppa, innella “LouisCup”, dove affronterà gli inglesi di Ineos Britannia. Nel mare antistante Barcellona, l’imbarcazione italiana ha chiuso finalmente i conti contro gli statunitensi, aggiudicandosi l’ottava regata della sfida e mettendo fine alle serie, vinta per 5-3. Praticamente senza storia questo ottavo round delle semifinali. L’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo una partenza praticamente pari, conleggermente avanti, ha passato il primo gate in leggero ritardo.