Stefano Battaglino squalificato per 4 anni E tirano in ballo Jannik Sinner | altra bufera

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Tribunale arbitrale dello sport ha respinto il ricorso di un tennista italiano contro la squalifica di quattroper una positività al Clostebol. No, non stiamo parlando di J, che ha già dimostrato la sua innocenza riguardo alla positività al test antidoping di Indian Weels. Il protagonista di questa vicenda è, che avrebbe assunto lo steroide anabolizzante a settembre 2023., che ha raggiunto come suo massimo ranking la posizione numero 760 a luglio 2022, era stato testato positivo durante un torneo di settembre di quello stesso anno. Secondo il Tas,non avrebbe dimostrato la fonte della positività e le argomentazioni da lui fornite per sostenere una assunzione involontaria era "manifestamente insufficienti".è stato dunquedal primo febbraio 2023 fino al 31 gennaio 2027. Una batosta incredibile.